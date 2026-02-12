Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:09

Военэксперт ответил, есть ли у Украины запасы ракет «Фламинго» и «Нептун»

Военэксперт Сивков: у Киева нет запасов собственных ракет «Фламинго» и «Нептун»

Ракета Нептун Ракета Нептун Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина не располагает собственными запасами западных ракет «Фламинго» и «Нептун», заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, в настоящее время ВСУ вынуждены использовать боеприпасы, произведенные на территории страны.

Да, [у ВСУ] практически нет [западных дальнобойных ракет]. Сейчас они используют ракеты, которые делают сами, но электроника на всех них западная, а объемы производства боеприпасов не настолько велики. «Фламинго» имеют низкую боевую устойчивость, поэтому их легко сбивают. У них высокая траектория и дозвуковая скорость. Чтобы обеспечить прорыв ПВО такой ракетой, нужно организовывать мощный залп с большим числом снарядов. Речь идет о десятках. Если ВСУ не могут обеспечить такой залп, это означает, что запасов нет, как и в случае с ракетами «Нептун», — высказался Сивков.

Он подчеркнул, что российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» надежно преодолевают системы ПВО противника, что позволяет использовать их по одиночке. В то же время ВСУ, по словам эксперта, из-за неэффективности оружия и нехватки ресурсов вынуждены выпускать по пять снарядов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 украинских беспилотников. Также перехвачены шесть управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов систем HIMARS американского производства.

ВСУ
ракеты
ВС РФ
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.