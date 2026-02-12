Военэксперт ответил, есть ли у Украины запасы ракет «Фламинго» и «Нептун» Военэксперт Сивков: у Киева нет запасов собственных ракет «Фламинго» и «Нептун»

Украина не располагает собственными запасами западных ракет «Фламинго» и «Нептун», заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, в настоящее время ВСУ вынуждены использовать боеприпасы, произведенные на территории страны.

Да, [у ВСУ] практически нет [западных дальнобойных ракет]. Сейчас они используют ракеты, которые делают сами, но электроника на всех них западная, а объемы производства боеприпасов не настолько велики. «Фламинго» имеют низкую боевую устойчивость, поэтому их легко сбивают. У них высокая траектория и дозвуковая скорость. Чтобы обеспечить прорыв ПВО такой ракетой, нужно организовывать мощный залп с большим числом снарядов. Речь идет о десятках. Если ВСУ не могут обеспечить такой залп, это означает, что запасов нет, как и в случае с ракетами «Нептун», — высказался Сивков.

Он подчеркнул, что российские ракеты «Искандер» и «Кинжал» надежно преодолевают системы ПВО противника, что позволяет использовать их по одиночке. В то же время ВСУ, по словам эксперта, из-за неэффективности оружия и нехватки ресурсов вынуждены выпускать по пять снарядов.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили пять ракет большой дальности «Фламинго» и 211 украинских беспилотников. Также перехвачены шесть управляемых авиабомб и восемь реактивных снарядов систем HIMARS американского производства.