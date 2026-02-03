Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 18:10

Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»

Вооруженные силы Украины используют новейшие дроны-камикадзе «Жук» для атак на мирных жителей России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также отметил, что подобные беспилотники можно уничтожить с помощью обычных охотничьих дробовиков и малых средств противовоздушной обороны.

Дрон «Жук» — это, по-моему, модернизированный аналог британского дрона. ВСУ его применяют для атак на гражданские объекты. Основная цель — терроризировать гражданскую инфраструктуру, включая автобусы скорой помощи и подобные объекты. Такие дроны уничтожаются обыкновенными охотничьими дробовиками. И, конечно, малые средства ПВО, которых сегодня на приграничных территориях достаточно много. Это и спаренные пулеметы, и обыкновенные помповые ружья, и переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Стрела», — объяснил Матвийчук.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью дрона «Жук». По словам губернатора, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля.

Россия
Украина
СВО
ВСУ
Софья Якимова
С. Якимова
