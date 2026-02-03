Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:36

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов

Губернатор Гладков: над Белгородской областью сбили украинский дрон «Жук»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук», сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля. Всего были уничтожены 63 украинских беспилотника.

Белгородский округ: один дрон-камикадзе «Жук», — отметил он.

«Жук» появился осенью 2025 года. Он представляет собой дрон-камикадзе самолетного типа, запускаемый с катапульты. Производитель утверждает, что «Жук» пригоден для эксплуатации в условиях противодействия со стороны противника и устойчив к воздействию средств РЭБ. Заявленный радиус боевого применения летательного аппарата — от 40 км.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

Вячеслав Гладков
дроны
Белгородская область
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве положили глаз на территории России
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.