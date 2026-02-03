ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов Губернатор Гладков: над Белгородской областью сбили украинский дрон «Жук»

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью одного из новейших дронов «Жук», сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, разработанный украинской компанией «Атарна» БПЛА был сбит в промежуток с 07:00 2 февраля по 07:00 3 февраля. Всего были уничтожены 63 украинских беспилотника.

Белгородский округ: один дрон-камикадзе «Жук», — отметил он.

«Жук» появился осенью 2025 года. Он представляет собой дрон-камикадзе самолетного типа, запускаемый с катапульты. Производитель утверждает, что «Жук» пригоден для эксплуатации в условиях противодействия со стороны противника и устойчив к воздействию средств РЭБ. Заявленный радиус боевого применения летательного аппарата — от 40 км.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.