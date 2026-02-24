Opel отзовет тысячи машин из-за смертельно опасных подушек

Компания Opel начала отзывную кампанию, связанную с подушками безопасности производства японской фирмы Takata: при определенных условиях, в том числе при высокой температуре и влажности, газогенератор в подушке может повредиться. Это грозит неконтролируемым срабатыванием, способным привести к серьезным травмам или смерти.

Под отзыв попали восемь моделей, выпускавшихся в период с 2003 по 2018 год. В списке — Opel Astra, Astra 10, Cascada, Meriva, Mokka, Vectra, Signum и Zafira. Для каждой модели указаны конкретные промежутки дат производства, в течение которых машины могли быть оснащены дефектными подушками.

Opel призывает владельцев проверить идентификационный номер автомобиля, чтобы выяснить, попадает ли он под отзыв, и бесплатно записаться на ремонт.

Ранее глава автотехцентра Михаил Пальмов предупредил о высоком риске коррозии у китайских автомобилей уже через три года эксплуатации. По его словам, многие модели страдают от некачественного металла, проблем с электроникой и сбоев мультимедиа в морозы.