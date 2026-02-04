Названы самые распространенные поломки китайских автомобилей

При покупке китайского автомобиля есть высокая вероятность того, что машина станет жертвой коррозии уже через три года эксплуатации, рассказал в беседе с NEWS.ru директор одного из техцентров Михаил Пальмов. По его словам, многие из китайских машин изготовлены из металла низкого качества, именно поэтому они и склонны к коррозии.

Нарваться на машину с неприятным сюрпризом можно всегда. Однако с китайцами это, по моему опыту, происходит значительно чаще. Проблема номер один – коррозия. Некоторые модели из КНР по-прежнему не отличаются хорошим металлом, своими глазами видел экземпляры, которые начинали «цвести» через три года эксплуатации. А недавно к нам привезли китайский кроссовер, который прогнил насквозь, — рассказал Пальмов.

По его словам, покупатели подержанных «китайцев» рискуют столкнуться и с другими бедами, связанными с электроникой и мультимедиа. Он сообщил, что во время морозов они часто выходят из строя.

Ранее автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что, покупая в 2026 году автомобили малоизвестных китайских марок, нужно быть готовым к их скорому удешевлению. По его словам, владельцам таких машин придется давать большие скидки, если они будут продавать их через три-пять лет.