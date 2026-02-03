Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 15:10

Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов

Автоэксперт Шерстенников: машины неизвестных марок будут дешеветь быстрее рынка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупая в 2026 году автомобили малоизвестных китайских марок нужно быть готовым к тому, что с годами они будут дешеветь быстрее, чем модели конкурентов, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Сергей Шерстенников. По его словам, владельцам машин, про которые никто ничего не знает, придется давать большие скидки, если они будут продавать их через 3-5 лет.

Мы все это уже проходили. Лет десять назад можно было урвать по цене, сильно ниже рекомендованной, какого-нибудь «француза» или «итальянца» и радоваться жизни. Но продажа того «француза» сегодня — боль, особенно если брать за ориентир хиты вроде Skoda Octavia, которая, будто коллекционное вино, только прибавляет с годами в стоимости, — рассказал Шерстенников.

Кроме того, эксперт предупредил, что малоизвестные китайские бренды, даже если они сейчас и продаются официально, могут легко покинуть российский рынок. И тогда будут проблемы с покупкой запчастей.

Ранее стало известно, что Минпром Китая установил новые правила для дверей автомобилей и запретил выпуск машин со скрытыми дверными ручками. Согласно новым требованиям, все выпускаемые в Китае транспортные средства должны быть оборудованы механическими ручками на всех дверях, включая двери салона. Исключением останется только задняя дверь багажника, для которой ограничений не предусмотрено.

