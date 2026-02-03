Минпром Китая установил новые правила для дверей автомобилей

Власти Китая запретили выпуск автомобилей со скрытыми дверными ручками, сообщает TechCrunch со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР. Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Согласно новым требованиям, все выпускаемые в Китае транспортные средства должны быть оборудованы механическими ручками на всех дверях, включая двери салона. Исключением останется только задняя дверь багажника, для которой ограничений не предусмотрено.

Кроме того, в салоне ТС должен располагаться механизм открывания. В издании отметили, что из-за скрытых ручек многие автомобилисты оставались заблокированными в машинах во время аварий.

