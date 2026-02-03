Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:38

Минпром Китая установил новые правила для дверей автомобилей

Минпром Китая запретил выпуск автомобилей со скрытыми дверными ручками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Китая запретили выпуск автомобилей со скрытыми дверными ручками, сообщает TechCrunch со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР. Новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Согласно новым требованиям, все выпускаемые в Китае транспортные средства должны быть оборудованы механическими ручками на всех дверях, включая двери салона. Исключением останется только задняя дверь багажника, для которой ограничений не предусмотрено.

Кроме того, в салоне ТС должен располагаться механизм открывания. В издании отметили, что из-за скрытых ручек многие автомобилисты оставались заблокированными в машинах во время аварий.

Ранее стало известно, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, где ранее собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio (сейчас эта производственная площадка принадлежит российскому холдингу «АГР»). При этом представители предприятия отметили, что работают в обычном режиме, по-прежнему оказывают услуги по ремонту ранее проданных автомобилей.

автомобили
машины
Китай
автопроизводители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснила, когда громкий смех может стать причиной для увольнения
В афганских вузах будут учить медицине пророка
ВЦИОМ раскрыл, как часто россияне сталкиваются со сверхурочной работой
Врач предупредила о последствиях покраснения рук на морозе
«Они дождутся»: депутат о словах Рютте про войска НАТО на Украине
«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна
Волонтер раскрыла неизвестные детали обнаружения тела Паши из Петербурга
Врач напомнила о разрушительном влиянии вейпов на организм подростков
Хакеры «уронили» сервис ТЦК, через который людей отправляют на фронт
Песков назвал морозы в Москве обычным явлением
Эпштейн обсуждал с разрабом Call of Duty «индоктринацию детей»
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026
На Солнце произошла мощная вспышка
Операция в КНР, особняк за 500 млн, отношения с шаманом: как живет Гагарина
Юрист ответил, как могут наказать семью напавшего на школу в Уфе ученика
Россиянам рассказали, заменит ли их ИИ на рабочем месте
Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля
Магнитные бури сегодня, 3 февраля: что завтра, «черные лебеди» на Солнце
Бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его подработке
Лукашенко раскрыл первые результаты проверки армии Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев
Страны СНГ

Контрразведка России предупредила Лукашенко о «длинных ушах» американцев

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.