24 февраля 2026 в 20:16

«Что вкладывает в членство?»: Захарова осадила фон дер Ляйен из-за Украины

Захарова призвала фон дер Ляйен объяснить значение слова «членство» для Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила главу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснить термин «членство». Таким образом она отреагировала на слова политика, что Украина «уже на пути к членству в ЕС».

Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», — написала Захарова.

Ранее фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ЕС пока не может назвать сроки возможного вступления страны. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает стремление Киева двигаться к членству, однако назвать конкретный ориентир в данный момент невозможно. Глава ЕК также призвала Киев ускорить поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее немецкий политолог Александр Рар между тем заявил, что Украину могут принять в ЕС, однако это будет не полноценное членство, а формат «протектората», который станет компенсацией за Донбасс. Такой шаг со стороны Брюсселя подразумевает масштабные инвестиции в экономику и дальнейшие поставки оружия, уточнил эксперт.

