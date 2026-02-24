Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 21:14

Глава крупнейшего банка США увидел параллели с мировым кризисом 2008 года

Кризис 2008 года Кризис 2008 года Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон провел параллель между текущей ситуацией на финансовом рынке и предкризисным периодом 2008 года, передает Bloomberg. Он подчеркнул, что банк не намерен жертвовать осторожностью и выдавать рискованные ссуды ради прибыли.

При этом Даймон отметил, что многие участники рынка в погоне за доходом совершают необдуманные поступки. Банкир также указал на возможные «сюрпризы» в кредитном цикле, связанные с влиянием ИИ.

Ранее стало известно, что Украину ждет финансовая катастрофа, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его словам, в апреле Киев не сможет покрыть расходы бюджета.

Кроме того, 45% респондентов ожидают финансового кризиса в США в 2026 году, свидетельствуют данные источника. Опрошенные россияне отмечают, что для этого есть ряд предпосылок.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп установил антирекорд по увеличению государственного долга США за первый год президентского срока. Согласно расчетам, за этот период задолженность выросла на беспрецедентные $2,25 трлн.

