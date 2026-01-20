Трамп поставил антирекорд по росту госдолга США

Глава Белого дома Дональд Трамп установил антирекорд по увеличению государственного долга США за первый год президентского срока, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина страны. Согласно расчетам, за этот период задолженность выросла на беспрецедентные $2,25 трлн.

Этот показатель стал максимальным в истории наблюдений для первого года работы президента. Трамп опередил своего предшественника, Джо Байдена, при котором госдолг за первый год увеличился на $2,1 трлн. Даже Бараку Обаме, столкнувшемуся с глобальным финансовым кризисом в начале своего первого срока, удалось добиться более скромного результата — роста на $1,7 трлн. Наименьший прирост в XXI веке был зафиксирован при Джордже Буше — младшем — всего $196 млрд.

В результате стремительного роста общий объем суверенного долга Соединенных Штатов достиг отметки в $38,5 трлн. Рекордный показатель может стать серьезным вызовом для стабильности страны. Эксперты отмечают, что подобная динамика создает значительную нагрузку на бюджет и экономику государства в долгосрочной перспективе.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Республиканская и Демократическая партии США виноваты в росте государственного долга, участии в бесконечных войнах и девальвации доллара. Так она объяснила рост числа независимых избирателей, особенно среди молодежи.