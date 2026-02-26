Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 06:46

Госдолг США может достичь угрожающего уровня через пять лет

МВФ спрогнозировал рост госдолга США до 140% ВВП к 2031 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский госдолг достигнет 140% ВВП к 2031 году, передает РИА Новости. Такой прогноз содержится в оценке МВФ о состоянии экономики США.

При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне семи-восьми процентов ВВП, что приведет к достижению правительственного долга 140 процентов ВВП к 2031 году. Такой уровень угрожает стабильности экономики США и мира, — сказано в документе.

В МВФ считают, что для разрешения ситуации Соединенным Штатам необходим четкий план фискальной консолидации. Эксперты призывают Вашингтон к осторожности в бюджетных расходах.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил в конгрессе о наступлении «поворотной вехи исторического масштаба» для американской экономики. Выступление было посвящено развороту экономического курса после периода высокой инфляции при его предшественнике Джо Байдене.

До этого губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа и ее экономические решения похожи на фильм «Тупой и еще тупее». По его мнению, сочетание низкого роста ВВП и сохраняющейся инфляции является прямым следствием некомпетентности ответственных лиц.

госдолг
США
МВФ
ВВП
