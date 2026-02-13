Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта сумма текущего внешнего госдолга России

РИАН: внешний госдолг России в начале февраля достиг почти $61,97 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
По состоянию на 1 февраля 2026 года государственный внешний долг России составил $61,97 млрд, свидетельствуют данные, проанализированные РИА Новости. Последний раз аналогичные показатели фиксировались в 2006 году.

Согласно информации Министерства финансов РФ, на начало 2006 года объем внешнего госдолга находился на уровне $76,5 млрд. Однако уже к 1 января 2007 года этот показатель снизился до $52 млрд. С того момента и вплоть до января 2026 года планка в $60 млрд не преодолевалась.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России с 16 января по 5 февраля проведет операции по продаже валюты и золота на общую сумму 192,1 млрд рублей. Отмечалось, что решение было связано с ожидаемым недополучением нефтегазовых доходов на сумму в 231,9 млрд рублей.

До этого замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияли новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

