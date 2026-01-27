Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств

Рост мировой экономики оказался под угрозой из-за рекордного уровня государственного долга в наиболее развитых странах, пишет The New York Times. У шести из семи государств, входящих в «Большую семерку», объем долговых обязательств достиг или даже превысил размер их годового ВВП. Вместо инвестирования средств в развитие экономики, правительства этих стран вынуждены направлять значительные суммы на обслуживание долга и выплату процентов.

Так, государственный долг Соединенных Штатов достиг отметки в $38 трлн. Это примерно 125% от объема американской экономики. За последние пять лет чистые процентные выплаты по этому долгу выросли в три раза. Их текущий размер оценивается в $1 трлн, то есть примерно 15% от всех федеральных расходов. При этом государственный долг Японии уже в два раза превышает объем ее годовой экономики.

Растущий долг, который увеличивается даже тогда, когда экономика относительно стабильна, а уровень безработицы низок, как, например, в США, — оставляет правительствам меньше возможностей для реагирования в случае ухудшения ситуации, — сказано в материале.