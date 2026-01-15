Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 20:38

Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота

Минфин увеличит продажу валюты и золота почти вдвое

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство финансов России с 16 января по 5 февраля проведет операции по продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила на общую сумму 192,1 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства. Решение связано с ожидаемым недополучением нефтегазовых доходов на сумму в 231,9 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 192,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 16 января 2026 года по 5 февраля 2026 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,8 млрд руб, — говорится в сообщении.

Ранее резидент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой», По его словам, об этом говорит тот факт, что курс рубля сейчас «отвязался» от цены на нефть.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал, что на курс рубля в 2025 году влияли новые скрытые факторы, которые плохо учитываются в прогнозах Банка России и правительства. Среди них майнинг криптовалюты как новый элемент экспорта, меры по ограничению импорта, а также замещение внешнего долга внутренним финансированием.

