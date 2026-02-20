Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 19:34

США пригрозили Европе жестким ответом из-за оружия

Politico: США предупредили ЕС о последствиях ограничений для американского ВПК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация США предупредила европейские страны о жестких ответных мерах в случае ограничения доступа американских компаний на рынок вооружений Евросоюза, сообщило издание Politico. В Пентагоне заявили о решительном неприятии любых изменений, которые помешают производителям из Штатов участвовать в оборонных закупках стран ЕС.

В военном ведомстве назвали протекционистский курс Европы дискриминационным, поскольку он фактически вытесняет американские компании с рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что европейские военные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок США, что создает неравные условия.

По данным издания, в случае реализации ограничений ответные меры Вашингтона будут зеркальными. Фактически это означает закрытие доступа европейских компаний на американский рынок вооружений, что может привести к полноценной торговой войне в оборонной сфере, констатируют авторы.

Ранее американские СМИ писали, что НАТО утрачивает свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что Альянс, каким его знали более 70 лет, скоро прекратит существование в своем нынешнем виде, поскольку страны Европы стали думать о независимости от Штатов в военном плане и увеличении расходов на оборону.

США
Евросоюз
рынки
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из «Глухаря»
Директора института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты
Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы
Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины
Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу
Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа
Тишина как ценность: почему мы начинаем выбирать незаметность
В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины
Россия и Япония возобновят молодежные обмены
«Самое ужасное»: Захарова «отправила» Европу под стол переговоров
Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией
«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака
Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше
Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет
Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.