США пригрозили Европе жестким ответом из-за оружия

Администрация США предупредила европейские страны о жестких ответных мерах в случае ограничения доступа американских компаний на рынок вооружений Евросоюза, сообщило издание Politico. В Пентагоне заявили о решительном неприятии любых изменений, которые помешают производителям из Штатов участвовать в оборонных закупках стран ЕС.

В военном ведомстве назвали протекционистский курс Европы дискриминационным, поскольку он фактически вытесняет американские компании с рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что европейские военные фирмы продолжают получать огромную выгоду от доступа на рынок США, что создает неравные условия.

По данным издания, в случае реализации ограничений ответные меры Вашингтона будут зеркальными. Фактически это означает закрытие доступа европейских компаний на американский рынок вооружений, что может привести к полноценной торговой войне в оборонной сфере, констатируют авторы.

Ранее американские СМИ писали, что НАТО утрачивает свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа. Отмечалось, что Альянс, каким его знали более 70 лет, скоро прекратит существование в своем нынешнем виде, поскольку страны Европы стали думать о независимости от Штатов в военном плане и увеличении расходов на оборону.