Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа Силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Силы ПВО за четыре часа сбили семь украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись два региона страны, а также акватория Азовского моря.

20 февраля в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, пять БПЛА удалось ликвидировать над Азовским морем. Один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области и еще один — над территорией Курской области, уточнили в Минобороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские БПЛА атаковали дорожную технику в поселке Суземка. Повреждения получил специальный автомобиль марки КамАЗ. Обошлось без жертв и пострадавших, уточнил глава региона.

До этого стало известно, что ВС России в течение недели нанесли серию ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным и энергетическим объектам на Украине. Всего войска осуществили одну массированную и шесть групповых атак в качестве ответа на удары Киева по гражданской инфраструктуре на территории РФ.