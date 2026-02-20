Зимняя Олимпиада — 2026
ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

ВС России семь раз за неделю били высокоточным оружием по объектам на Украине

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вооруженные силы России в течение недели нанесли серию ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Всего войска осуществили одну массированную и шесть групповых атак в качестве ответа на удары Киева по гражданской инфраструктуре на территории РФ.

С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, — сообщили в военном ведомстве.

В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, а также объекты энергетики и топливной инфраструктуры, задействованные в обеспечении ВСУ. Кроме того, уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением, базы хранения и площадки для запуска ударных БПЛА. Под ударом оказались и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

