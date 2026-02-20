ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

Вооруженные силы России в течение недели нанесли серию ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным и энергетическим объектам на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Всего войска осуществили одну массированную и шесть групповых атак в качестве ответа на удары Киева по гражданской инфраструктуре на территории РФ.
С 14 по 20 февраля в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, — сообщили в военном ведомстве.
В результате ударов поражены предприятия ВПК Украины, а также объекты энергетики и топливной инфраструктуры, задействованные в обеспечении ВСУ. Кроме того, уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением, базы хранения и площадки для запуска ударных БПЛА. Под ударом оказались и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров. По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.