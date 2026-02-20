Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов Генштаб: с начала 2026 года ВС РФ освободили 42 населенных пункта

Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

Всего в прошлом году российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта, — сказал он.

Ранее в Днепропетровской области российским военнослужащим удалось захватить в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины. Операция стала возможной благодаря смекалке, проявленной бойцами в критический момент. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, штурмовые подразделения создали у противника ложное впечатление полного окружения, что и вынудило украинских военных сдаться.

До этого военнослужащие 67-й отдельной бригады ВСУ совершили подрыв переправы, расположенной на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Таким образом они надеялись воспрепятствовать собственной отправке на передовую и уклонялись от выполнения боевых задач.