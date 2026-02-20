Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 02:19

Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов

Генштаб: с начала 2026 года ВС РФ освободили 42 населенных пункта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы РФ с начала 2026 года взяли под контроль около 900 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской газете «Красная звезда». По его словам, также были освобождены 42 населенных пункта.

Всего в прошлом году российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. С начала этого года под наш контроль перешло еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта, — сказал он.

Ранее в Днепропетровской области российским военнослужащим удалось захватить в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины. Операция стала возможной благодаря смекалке, проявленной бойцами в критический момент. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, штурмовые подразделения создали у противника ложное впечатление полного окружения, что и вынудило украинских военных сдаться.

До этого военнослужащие 67-й отдельной бригады ВСУ совершили подрыв переправы, расположенной на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Таким образом они надеялись воспрепятствовать собственной отправке на передовую и уклонялись от выполнения боевых задач.

ВС РФ
военные
Генштаб ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
В Совфеде раскусили планы Зеленского по саботажу мирного урегулирования
В Генштабе ВС РФ заявили, что инициатива в зоне СВО перешла к России
От «демократии» к диктатуре. Макрон призвал к тотальной цензуре в интернете
В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ
Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место
Многоженец Сухов попросил закрыть его дело после рождения 31-го ребенка
Стало известно, что целый день лайкает в соцсетях полковник украинского МВД
Экс-офицер США назвал причину нервного состояния Зеленского
В Генштабе озвучили потери ВСУ с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.