Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:50

Раскрыты детали суда по жалобам экс-замглавы Генштаба ВС России

Апелляцию бывшего замглавы Генштаба Арсланова рассмотрят в закрытом режиме

Халил Арсланов Халил Арсланов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Апелляционные жалобы на приговор бывшему заместителю начальника Генштаба ВС России Халилу Арсланову будут рассмотрены без доступа прессы и публики, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Арсланова осудили летом прошлого года за мошенничество и получение взятки в особо крупном размере. 235-й гарнизонный военный суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф более 24 млн рублей — это двукратная сумма взятки.

Приговор также лишил Арсланова звания генерал-полковника и государственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» и Жукова. Первый суд над ним тоже проходил в закрытом режиме.

Ранее правоохранители пресекли деятельность ОПГ, похитившей почти 2 млрд рублей при поставках товаров для Министерства обороны России. Глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уточнил, что речь идет о вещевой продукции, которую поставляли в военное ведомство по завышенным ценам.

Россия
суды
генералы
Генштаб ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.