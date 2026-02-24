Раскрыты детали суда по жалобам экс-замглавы Генштаба ВС России

Апелляционные жалобы на приговор бывшему заместителю начальника Генштаба ВС России Халилу Арсланову будут рассмотрены без доступа прессы и публики, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.

Арсланова осудили летом прошлого года за мошенничество и получение взятки в особо крупном размере. 235-й гарнизонный военный суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф более 24 млн рублей — это двукратная сумма взятки.

Приговор также лишил Арсланова звания генерал-полковника и государственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» и Жукова. Первый суд над ним тоже проходил в закрытом режиме.

Ранее правоохранители пресекли деятельность ОПГ, похитившей почти 2 млрд рублей при поставках товаров для Министерства обороны России. Глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уточнил, что речь идет о вещевой продукции, которую поставляли в военное ведомство по завышенным ценам.