В МВД раскрыли хищение 2 млрд рублей при поставках для Минобороны

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, похитившей почти 2 млрд рублей при поставках товаров для Министерства обороны России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Министр уточнил, что речь идет о вещевой продукции, которую поставляли в военное ведомство по завышенным ценам, передает корреспондент NEWS.ru.

Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд рублей на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам, — сказал Колокольцев.

Ранее бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, содержащийся в следственном изоляторе «Лефортово», подал административный иск к Минобороны РФ и Военному комиссариату Москвы. Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону СВО.

Прежде акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.