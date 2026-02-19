Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:06

В МВД раскрыли хищение 2 млрд рублей при поставках для Минобороны

МВД пресекло деятельность похитившей 2 млрд рублей на поставках для МО группы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, похитившей почти 2 млрд рублей при поставках товаров для Министерства обороны России, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Министр уточнил, что речь идет о вещевой продукции, которую поставляли в военное ведомство по завышенным ценам, передает корреспондент NEWS.ru.

Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд рублей на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам, — сказал Колокольцев.

Ранее бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, содержащийся в следственном изоляторе «Лефортово», подал административный иск к Минобороны РФ и Военному комиссариату Москвы. Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону СВО.

Прежде акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.

Россия
МВД
Минобороны РФ
Владимир Колокольцев
хищения
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, кто может быть заинтересован в финансировании ж/д Армении
Врач назвал неочевидную причину повышенного риска рака
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.