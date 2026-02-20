Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 20:17

Россия и Япония возобновят молодежные обмены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Япония возобновит молодежные обмены с Россией, сообщили корреспонденту ТАСС в Японо-российском центре молодежных обменов. Отмечается, что это нужно для поддержки исследований, способствующих взаимопониманию и сотрудничеству. До этого программа пять лет «стояла на паузе».

Программа молодежных грантов в рамках программы японо-российского молодежного обмена направлена на поддержку исследований в России, проводимых японскими учеными и другими исследователями, которые могут способствовать взаимопониманию и развитию сотрудничества между Японией и Россией, — сообщили в центре.

До этого, согласно заявлению премьер-министра Японии Санаэ Такаити, правительство Страны восходящего солнца продолжает стремиться к решению территориального спора с Россией и заключению мирного договора, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях. По ее словам, это намерение остается в силе, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отношения России и Японии уже достигли точки невозврата. По ее словам, это обусловлено в первую очередь «неуклюжими шагами» со стороны Токио.

Россия
Япония
обмены
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из «Глухаря»
Директора института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты
Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы
Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины
Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу
Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа
Тишина как ценность: почему мы начинаем выбирать незаметность
В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины
Россия и Япония возобновят молодежные обмены
«Самое ужасное»: Захарова «отправила» Европу под стол переговоров
Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией
«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака
Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше
Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет
Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.