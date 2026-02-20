Россия и Япония возобновят молодежные обмены

Япония возобновит молодежные обмены с Россией, сообщили корреспонденту ТАСС в Японо-российском центре молодежных обменов. Отмечается, что это нужно для поддержки исследований, способствующих взаимопониманию и сотрудничеству. До этого программа пять лет «стояла на паузе».

Программа молодежных грантов в рамках программы японо-российского молодежного обмена направлена на поддержку исследований в России, проводимых японскими учеными и другими исследователями, которые могут способствовать взаимопониманию и развитию сотрудничества между Японией и Россией, — сообщили в центре.

До этого, согласно заявлению премьер-министра Японии Санаэ Такаити, правительство Страны восходящего солнца продолжает стремиться к решению территориального спора с Россией и заключению мирного договора, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях. По ее словам, это намерение остается в силе, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отношения России и Японии уже достигли точки невозврата. По ее словам, это обусловлено в первую очередь «неуклюжими шагами» со стороны Токио.