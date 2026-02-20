Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:45

В Японии захотели заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Такаити сообщила о желании заключить мирный договор с Россией

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Японии по-прежнему намерено решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, обращаясь к парламенту с программной речью по случаю своего вступления в должность. По ее словам, это намерение остается в силе, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений.

Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор, — сказала руководитель.

Ранее Такаити, лидера правящей Либерально-демократической партии, переизбрали на пост премьер-министра Японии. В нижней палате парламента ее кандидатуру поддержали 354 депутата. Голосование в верхней палате проходило параллельно, однако решающее слово в этом вопросе принадлежит именно нижней палате, где правящая коалиция обладает большинством.

До этого сообщалось, что Япония в январе 2026 года значительно нарастила закупки российского угля. Объем импорта этого вида топлива из РФ вырос на 258,6% по сравнению с январем предыдущего года. Что касается сжиженного природного газа, его поставки увеличились не столь существенно — всего на 0,1% относительно того же периода 2025 года.

Читайте также
Готовлю сэндвич, который продают на каждом углу в Японии. Секрет в соусе из желтка и йогурта. Просто и гениально!
Общество
Готовлю сэндвич, который продают на каждом углу в Японии. Секрет в соусе из желтка и йогурта. Просто и гениально!
Муси-тамаго: секрет японцев для идеального завтрака. Омлет нежнее облачка, готовится на пару за 10 минут. Здорово, вкусно, необычно
Общество
Муси-тамаго: секрет японцев для идеального завтрака. Омлет нежнее облачка, готовится на пару за 10 минут. Здорово, вкусно, необычно
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
Мир
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
Азия
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
В Кремле ответили Украине на угрозы бойкота Паралимпиады
Власть
В Кремле ответили Украине на угрозы бойкота Паралимпиады
Япония
мирный договор
политика
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число оставшихся на Украине истребителей F-16
Путин назначил нового замглавы МИД России
Стало известно, когда состоится новый раунд переговоров по Украине
Преемник Эпштейна выплатит компенсации всем оставшимся жертвам
В России могут создать спецэнергозоны для искусственного интеллекта
Работавшего в Донбассе итальянского журналиста задержали в Стамбуле
Назван новый посол России в Турции
В Госдуме ответили, зачем ЦБ хочет создать реестр финансовых инфлюенсеров
Россияне оценили работу Путина
США укрепят свои силы на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном
Дмитриев пошутил об Обаме-инопланетянине
ЕС готовит сенсационный шаг против танкеров с российской нефтью
Осужденный за проукраинские листовки художник умер от инфаркта
Мошенники обещают россиянам 80 тыс. рублей перед 23 Февраля
В России с марта начнет действовать ГОСТ на бананы
Стало известно, из-за кого могли ввести санкции Украины против Лукашенко
Названо число россиян, которые сэкономят на подарках к 23 Февраля и 8 Марта
Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам
Спасатели прибыли в село Амаранка после исчезновения вертолета с людьми
Раскрыта «дьявольская» начинка БПЛА ВСУ после атаки на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.