В Японии захотели заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии по-прежнему намерено решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, заявила премьер-министр Санаэ Такаити, обращаясь к парламенту с программной речью по случаю своего вступления в должность. По ее словам, это намерение остается в силе, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений.

Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор, — сказала руководитель.

Ранее Такаити, лидера правящей Либерально-демократической партии, переизбрали на пост премьер-министра Японии. В нижней палате парламента ее кандидатуру поддержали 354 депутата. Голосование в верхней палате проходило параллельно, однако решающее слово в этом вопросе принадлежит именно нижней палате, где правящая коалиция обладает большинством.

До этого сообщалось, что Япония в январе 2026 года значительно нарастила закупки российского угля. Объем импорта этого вида топлива из РФ вырос на 258,6% по сравнению с январем предыдущего года. Что касается сжиженного природного газа, его поставки увеличились не столь существенно — всего на 0,1% относительно того же периода 2025 года.