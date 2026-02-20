Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:05

В Кремле объяснили невозможность мирного договора России с Японией

Песков: обсуждать мирный договор с Японией без диалога невозможно

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обсуждать заключение мирного договора между Москвой и Токио в отсутствие двустороннего диалога не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал журналистам текущее состояние отношений РФ и Японии, передает РИА Новости.

Сейчас, в настоящий момент отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется, и обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно, — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что российская сторона никогда не выступала инициатором прекращения коммуникации. По словам представителя Кремля, диалог был прерван по инициативе Токио, который занял недружественную позицию по отношению к Москве. В таких условиях вряд ли возможно достичь каких-либо договоренностей без изменения общей модальности двусторонних отношений, отметил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Санаэ Такаити, обращаясь к парламенту с программной речью по случаю своего вступления в должность, заявила, что правительство Японии по-прежнему намерено решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией. По ее словам, это намерение остается в силе, несмотря на сложное состояние двусторонних отношений.

