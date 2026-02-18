Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 09:06

Япония удивила цифрами по закупкам одного товара у России

Япония нарастила закупки угля из России на 258,6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В январе 2026 года Япония резко нарастила импорт угля из России, соответствующие данные обнародовало Министерство финансов азиатской страны. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, закупки этого вида твердого топлива у РФ увеличились на 258,6%.

Что касается сжиженного природного газа, то его поставки из России увеличились лишь на 0,1% относительно января 2025-го. В общем объеме японского импорта СПГ доля российского продукта достигла 9,18%. Для сравнения, поставки из Соединенных Штатов составили 6,29%. Закупки чугуна и стали у РФ сократились на треть, а цветных металлов — на 20,8%.

Как и в предыдущие месяцы, Токио воздерживался от приобретения российской нефти. Это связано с присоединением Японии к потолку цен, введенному странами «Большой семерки». Исключение составляют только поставки, идущие в рамках проекта «Сахалин-2», которые неразрывно связаны с закупками сжиженного природного газа с этого же месторождения.

Ранее Министерство энергетики России представило прогноз развития угольной отрасли страны. Оптимистичный вариант развития событий предполагает рост мировых цен на твердое топливо. Ключевое условие для реализации этого сценария — отмена санкционных ограничений. Стрессовый сценарий учитывает ухудшение горно-геологических условий при добыче. Базовая модель прогнозирует гармоничное развитие производства и потребления угля.

