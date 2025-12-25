В Минэнерго России раскрыли, как будет развиваться угольная промышленность

В Минэнерго спрогнозировали три варианта развития угольной промышленности России, сообщили в издании «Коммерсант». При оптимистичном варианте мировые цены на твердое топливо вырастут, а санкции будут сняты.

При стрессовом сценарии ожидается, что горно-геологические условия добычи ухудшатся, снизится уровень производства и потребления, а санкции ЕС и эмбарго продолжат оказывать давление. Под базовым вариантом предполагается, что производство и потребление угля на внешнем и внутреннем рынках будут развиваться сбалансировано.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в первом квартале 2026 года стоимость барреля нефти будет находиться в диапазоне $60–65. По его словам, это обусловлено превышением предложения над спросом.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует ввести новый, 20-й пакет экономических ограничений против Российской Федерации, в начале 2026 года. Новые рестрикции могут коснуться нескольких ключевых секторов российской экономики — атомной энергетики, нефтедобывающей, сталелитейной промышленности и производства удобрений.