20 февраля 2026 в 16:31

В России предложили легализовать одну сферу ради астрономических доходов

НАС: Россия получит миллиарды после легализации продажи «красивых» автономеров

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Российский бюджет может получать сотни миллиардов прибыли, если легализует продажу «красивых» автомобильных номеров, заявил РБК президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, в стране существуют номера с запоминающимися комбинациями, стоимость которых может достигать огромных сумм. Один из таких знаков — «Х999АН99» — в настоящее время выставлен на продажу за 120 млн рублей.

По нашим подсчетам, запоминающиеся номера в каждом региональном коде могут быть оценены в 6,3 млрд руб. Таким образом, упущенные доходы федерального бюджета могут составлять сотни миллиардов рублей ежегодно, — сказал Шапарин.

Эксперт также высказался о возможном изменении системы сбора платы за «красивые» номера. По его мнению, механизм можно усовершенствовать, отменив возможность сохранения государственного знака за автовладельцем при продаже машины. В таком случае номер снова поступит в оборот и сможет приносить доход государству.

Шапарин предложил поэтапный подход. Сначала установить фиксированную стоимость на запоминающиеся цифровые комбинации, а позже, когда накопится достаточно данных о спросе, перейти к аукционной модели.

Автоэксперт и юрист Александр Шумский пояснил, что рынок «красивых» номеров давно ушел в частную сферу. Однако он подчеркнул, что схема остается абсолютно прозрачной. Шумский охарактеризовал этот рынок как полулегальный, но не черный.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что стоимость отдельных автомобильных номеров, которые принято считать «блатными», может превышать 500 тыс. рублей. Парламентарий считает, что люди готовы платить такие деньги не просто так, а ради демонстрации определенного статуса.

