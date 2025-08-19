В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров

Стоимость так называемых блатных автомобильных номеров, содержащих буквы «В», «О», «Р», а также буквы «А», «У», «Е», превышает 500 тысяч рублей, сообщил порталу «Ридус» депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, водители, покупающие такие номера, хотят «что-то этим продемонстрировать».

Цены начинаются от 500 тысяч. Человек, который покупает номер серии «АУЕ» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), прекрасно понимает, что означают эти буквы. Если мы видим роскошную машину с таким номером, значит, ее хозяин хочет нам что-то этим продемонстрировать, — сказал он.

Парламентарий предположил, что хозяева таких автономеров могут осознанно распространять в стране идеи «уркаганского единства». По оценкам депутата, продвижение таких ценностей оказывает негативное влияние на молодежь. Реакцию Национального автомобильного союза на ситуацию с запретом таких комбинаций он назвал вполне понятной.

Но как идея Национального автомобильного союза может быть реализована на практике? Что делать людям, которые получили номера с сочетаниями букв «ВОР» и «АУЕ» случайно? Я бы хотел, чтобы на это обратило внимание руководство МВД, — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил NEWS.ru, что экстремистские номера, например, с комбинацией «АУЕ», нужно запретить размещать на машинах. Он подчеркнул, что проблема требует оперативного решения, так как запрещенные комбинации иногда появляются случайно из-за автоматической генерации номеров. Кроме того, по его словам, некоторые автовладельцы намеренно пытаются приобрести такие знаки, что противоречит законодательству.