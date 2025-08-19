Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:14

В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров

Депутат Хамзаев: стоимость экстремистских автономеров превышает 500 тысяч рублей

Стоимость так называемых блатных автомобильных номеров, содержащих буквы «В», «О», «Р», а также буквы «А», «У», «Е», превышает 500 тысяч рублей, сообщил порталу «Ридус» депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, водители, покупающие такие номера, хотят «что-то этим продемонстрировать».

Цены начинаются от 500 тысяч. Человек, который покупает номер серии «АУЕ» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), прекрасно понимает, что означают эти буквы. Если мы видим роскошную машину с таким номером, значит, ее хозяин хочет нам что-то этим продемонстрировать, — сказал он.

Парламентарий предположил, что хозяева таких автономеров могут осознанно распространять в стране идеи «уркаганского единства». По оценкам депутата, продвижение таких ценностей оказывает негативное влияние на молодежь. Реакцию Национального автомобильного союза на ситуацию с запретом таких комбинаций он назвал вполне понятной.

Но как идея Национального автомобильного союза может быть реализована на практике? Что делать людям, которые получили номера с сочетаниями букв «ВОР» и «АУЕ» случайно? Я бы хотел, чтобы на это обратило внимание руководство МВД, — подчеркнул он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил NEWS.ru, что экстремистские номера, например, с комбинацией «АУЕ», нужно запретить размещать на машинах. Он подчеркнул, что проблема требует оперативного решения, так как запрещенные комбинации иногда появляются случайно из-за автоматической генерации номеров. Кроме того, по его словам, некоторые автовладельцы намеренно пытаются приобрести такие знаки, что противоречит законодательству.

Султан Хамзаев
Госдума
номера на автомобиль
цены
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Московской области накопили долгов за ЖКХ на 60 млрд рублей
Родной брат депутата Госдумы Милонова погиб на СВО: что известно, прощание
Взрывные потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Поразит до глубины души: готовим сладкие маринованные огурцы на зиму
Захарова раскрыла, в чем уличили Зеленского на встрече в Белом доме
Политолог объяснил решение Трампа не присутствовать на встрече РФ и Украины
Психотерапевт объяснила главные правила защиты от сталкера
Главы минобороны стран НАТО проведут конференцию по Украине
«Моего ребенка насиловал зять»: женщина посадила родственника на 17 лет
Лавров назвал условие независимости Украины
Патриарх Кирилл наградил вдову бывшего мэра Москвы
Стало известно, сколько делегация РФ заплатила за заправку на Аляске
Пригожин отреагировал на хайп певца Sakura на его имени
В Госдуме приструнили Зеленского, потребовавшего репараций от России
В Госдуме раскрыли стоимость «блатных» автономеров
Психолог перечислила, что должен уметь первоклассник в быту
Наркодилер признала вину в смерти звезды сериала «Друзья»
Украинский священник пытался необычным образом вывезти мужчину за границу
Трамп рассказал, что Украина поможет ему на том свете
Мать продала сына за 23 тысячи рублей: правда вскрылась через семь лет
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.