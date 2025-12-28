Порядка половины граждан Германии вынуждены ограничивать себя в покупках продуктов питания из-за роста их стоимости, свидетельствуют результаты опроса, проведенного для Федерального союза общества защиты потребителей. 45% респондентов заявили о необходимости сокращать расходы на еду, что на 6% больше, чем год назад, передает агентство DPA.

Особенно остро проблема влияет на жителей с низким уровнем дохода. Как считают в ассоциации, планируемое с 1 января 2026 года снижение НДС на продукты в ресторанах не решит вопроса, а основными бенефициарами станут сети быстрого питания. Опрос проводился с 12 по 14 ноября среди 1002 человек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что российское правительство не будет вводить фиксированные розничные цены на продовольствие, так как это может привести к падению производства и дефициту товаров. По его словам, власти выбирают рыночные инструменты для сдерживания инфляции, а не прямое административное регулирование, заключая договоренности с торговыми сетями о стабилизации стоимости яиц, мяса, молочных изделий и овощей.

Кроме того, экономист Александр Разуваев заявил, что российские власти предприняли шаги по стабилизации цен на продукты перед новогодними праздниками. При этом он отметил, что на стоимость продовольствия может повлиять планируемое повышение налога на добавленную стоимость.