23 декабря 2025 в 12:58

Россиянам объяснили, чем опасны фиксированные цены в магазинах

Патрушев: фиксированные цены на продукты могут спровоцировать дефицит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российское правительство не вводит фиксированные цены на продукты в рознице, поскольку это может спровоцировать сокращение производства и дефицит, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В беседе с изданием «Известия» он подчеркнул, что власти предпочитают рыночные методы регулирования инфляции вместо прямого административного вмешательства. Речь идет о соглашениях с торговыми сетями о стабилизации цен на яйца, мясо, молочную продукцию и овощи.

Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства, а это, в свою очередь, повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов, — сказал он.

Одним из эффективных инструментов стабилизации цен могут стать долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью между производителями и розничными сетями, отметил Патрушев. Это позволяет минимизировать ценовые риски для обеих сторон: сельхозпроизводители получают гарантированный сбыт и стабильные выплаты, а магазины — необходимый объем продукции по заранее согласованной цене.

