18 марта 2026 в 10:14

Спецслужбы Украины продолжили вербовку россиян через Telegram и WhatsApp

ФСБ: украинские спецслужбы продолжают вербовать исполнителей терактов

Спецслужбы Украины продолжают активно использовать популярные мессенджеры и социальные сети для поиска потенциальных исполнителей терактов на территории России, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ. Вербовка ведется в Telegram и WhatsApp с целью нанесения максимального ущерба стране, сказано в публикации.

Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве <…> потенциальных исполнителей терактов и диверсий, в том числе среди несовершеннолетних лиц, — подчеркнули в ведомстве.

Особую обеспокоенность правоохранителей вызывает то, что в деструктивную деятельность пытаются вовлечь несовершеннолетних граждан. Силовики призывают россиян к бдительности при общении с незнакомцами в Сети.

Ранее сообщалось о задержании 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины, скрывающимся под псевдонимом «Мансур аль-Украини».

