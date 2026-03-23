«Беглые» за рубежом готовят провокации в Белоруссии

Оппозиционеры за границей планируют провокационные акции в Белоруссии, сообщил следственный комитет страны. По информации органов, кураторы протестующих стремятся создать эффект массовости и негативный информационный фон вокруг республики.

По данным следствия, в преддверии 25 марта <...> предпринимаются целенаправленные попытки лидеров и координаторов «беглых», находящихся за пределами страны, задействовать свой актив для проведения провокационных мероприятий за рубежом, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиция пытается выяснить местоположение ракетного комплекса «Орешник». Это происходит по указаниям зарубежных партнеров из Польши и Прибалтики. Однако ни одна из спецслужб этих стран или представители оппозиции не имеют точных данных о его расположении на территории Беларуси.

До этого блогер Роман Протасевич сообщил, что белорусская оппозиция, оказавшаяся за границей, утратила свое политическое влияние и не может реально воздействовать на ситуацию. Это вынуждает ее искать любые возможности для сохранения своего влияния на события в стране.