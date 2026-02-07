«Политические банкроты»: Протасевич жестко прошелся по оппозиции Белоруссии

Белорусская оппозиция в изгнании является политическими банкротами и не представляет собой ничего с точки зрения реальной политики, заявил блогер Роман Протасевич в интервью РИА Новости. По его словам, это вынуждает оппозицию искать любые рычаги для сохранения возможности влиять на ситуацию внутри страны.

Что из себя сейчас представляет белорусская оппозиция в изгнании — они не представляют ровным счетом ничего с точки зрения реальной политики. Они политические банкроты, — сказал Протасевич.

Ранее Протасевич опроверг слухи о своем бедственном положении, иронично назвав себя «заложником Белоруссии». В своем заявлении он подчеркнул, что доволен условиями жизни в стране и не нуждается в помощи для выезда за рубеж. По его словам, в Европе ему пришлось бы заниматься низкооплачиваемой работой, где он был бы никем.

Между тем белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила о необходимости сближения лидеров ЕС с президентом страны Александром Лукашенко. Она считает, что изоляция Минска со стороны Евросоюза делает ситуацию в республике менее предсказуемой для ЕС.