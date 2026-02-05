Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:27

Протасевич объяснил, почему его устраивает быть «заложником Белоруссии»

Протасевич назвал себя заложником Белоруссии и здравого смысла

Роман Протасевич Роман Протасевич Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Роман Протасевич, которого ранее называли белорусским оппозиционером, заявил, что считает себя «заложником Белоруссии». В интервью РИА Новости он подчеркнул, что не нуждается в помощи для выезда из страны и доволен условиями жизни.

Я вас, может быть, немного шокирую ответом, но я могу сказать, что — да, я действительно заложник Белоруссии. Но я заложник здравого смысла, я заложник ситуации, где я могу жить и оставаться полноценным человеком в любимой стране. Я заложник того, что я делаю какое-то дело, у меня есть даже какая-никакая роль в обществе, и я заложник того, что я могу жить как нормальный человек на достаточно уважаемой работе и делать какие-то новые и интересные вещи. В таком смысле я действительно заложник ситуации, — сказал Протасевич.

Он также отметил, что не сталкивается с необходимостью работать на низкооплачиваемых должностях в Европе. По его словам, там ему пришлось бы заниматься работой «где он никто и звать его никак». На вопрос, не требуется ли «вызволять» его, Протасевич ответил отрицательно. Он обратил внимание, что заключенные, покидавшие страны после освобождения, заявляли о желании вернуться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич на самом деле работает сотрудником республиканской разведки. По словам главы государства, перед задержанием он общался с другими разведчиками и получил новое задание. Позже Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки под прикрытием. Он ограничился кратким комментарием.

Белоруссия
Роман Протасевич
оппозиционеры
оппозиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана
Дедушка-педофил случайно раскрыл свой грязный секрет
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.