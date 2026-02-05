Протасевич объяснил, почему его устраивает быть «заложником Белоруссии»

Роман Протасевич, которого ранее называли белорусским оппозиционером, заявил, что считает себя «заложником Белоруссии». В интервью РИА Новости он подчеркнул, что не нуждается в помощи для выезда из страны и доволен условиями жизни.

Я вас, может быть, немного шокирую ответом, но я могу сказать, что — да, я действительно заложник Белоруссии. Но я заложник здравого смысла, я заложник ситуации, где я могу жить и оставаться полноценным человеком в любимой стране. Я заложник того, что я делаю какое-то дело, у меня есть даже какая-никакая роль в обществе, и я заложник того, что я могу жить как нормальный человек на достаточно уважаемой работе и делать какие-то новые и интересные вещи. В таком смысле я действительно заложник ситуации, — сказал Протасевич.

Он также отметил, что не сталкивается с необходимостью работать на низкооплачиваемых должностях в Европе. По его словам, там ему пришлось бы заниматься работой «где он никто и звать его никак». На вопрос, не требуется ли «вызволять» его, Протасевич ответил отрицательно. Он обратил внимание, что заключенные, покидавшие страны после освобождения, заявляли о желании вернуться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Протасевич на самом деле работает сотрудником республиканской разведки. По словам главы государства, перед задержанием он общался с другими разведчиками и получил новое задание. Позже Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки под прикрытием. Он ограничился кратким комментарием.