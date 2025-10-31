Лукашенко назвал известного оппозиционера агентом под прикрытием

Оппозиционный журналист Роман Протасевич на самом деле работает сотрудником белорусской разведки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область. По его словам, перед задержанием он общался с другими разведчиками и получил новое задание, передает БелТА.

Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — NEWS.ru) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. <…> Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс, — рассказал Лукашенко.

До этого первый заместитель председателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил, что политические оппоненты властей республики создают на территории Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек. Он отметил, что этот силовой компонент представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии и предназначен для захвата власти.

Ранее Лукашенко официально подтвердил решение оппозиционного политика Николая Статкевича остаться на территории страны. По имеющимся данным, общественный деятель принял такое решение после неудачной попытки пересечения литовской границы, несмотря на возможность выезда за рубеж.