Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 12:54

В КГБ раскрыли коварный план Евросоюза по захвату власти в Белоруссии

КГБ: в Евросоюзе готовят армию для захвата власти в Белоруссии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Политические оппоненты белорусских властей создают на территории Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек, предупредил первый заместитель председателя КГБ республики Сергей Теребов. По его словам, данный силовой компонент, формируемый по стандартам НАТО, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии и предназначен для захвата власти, передает ТАСС.

Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза, — сказал Теребов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил решение оппозиционного политика Николая Статкевича остаться на территории страны. По имеющимся данным, общественный деятель принял такое решение после неудачной попытки пересечения литовской границы, несмотря на возможность выезда за рубеж.

Кроме того, директор национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о решении властей закрыть контрольно-пропускные пункты на белорусской границе. Данная мера, по его словам, является ответом на вторжение в литовское воздушное пространство зондов, используемых контрабандистами.

Белоруссия
армии
оппозиция
КГБ
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Военкор оценил ночные удары по Украине
Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ
Сайт Евросоюза сломался после публикации 19-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.