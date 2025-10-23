В КГБ раскрыли коварный план Евросоюза по захвату власти в Белоруссии

Политические оппоненты белорусских властей создают на территории Евросоюза так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек, предупредил первый заместитель председателя КГБ республики Сергей Теребов. По его словам, данный силовой компонент, формируемый по стандартам НАТО, представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии и предназначен для захвата власти, передает ТАСС.

Существенные риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза, — сказал Теребов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко официально подтвердил решение оппозиционного политика Николая Статкевича остаться на территории страны. По имеющимся данным, общественный деятель принял такое решение после неудачной попытки пересечения литовской границы, несмотря на возможность выезда за рубеж.

Кроме того, директор национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил о решении властей закрыть контрольно-пропускные пункты на белорусской границе. Данная мера, по его словам, является ответом на вторжение в литовское воздушное пространство зондов, используемых контрабандистами.