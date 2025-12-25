В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР Рыбный союз: производство черной икры в России едва ли достигнет рекордов СССР

Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин. При этом, отметил он, вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится.

Конечно, эти цифры несопоставимы с рекордными объемами Советского Союза, когда удавалось производить около 2,3 тыс. тонн, и к таким результатам в обозримом будущем вряд ли получится вернуться, — сказал он.

Эксперт пояснил: ситуация стала следствием того, что коммерческий промысел осетровых давно запрещен. Черная икра, которая продается легально, добывается из выращенных осетровых. На восстановление популяции диких осетровых потребуются долгие годы, указал он.

Ранее выяснилось, что общий объем легального производства черной икры в России немногим превышает 80 тонн в год. С 1 октября 2025 года в стране действует разрешительный режим, при котором кассы торговых точек блокируют продажу икры с нарушениями в маркировке. За первые два месяца его работы было заблокировано 113 тыс. попыток реализации черной и красной икры с различными нарушениями.

Тем временем появилась информация, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, товар уже активно распространяется в рознице и интернете. Продукцию выдают за оригинальную, но продают по цене в десятки раз ниже рыночной.