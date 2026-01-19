Атака США на Венесуэлу
Минтай с лимоном в духовке: рецепт ароматной рыбы без лука и моркови

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Минтай в духовке с лимоном — простой рецепт невероятно ароматной и сочной рыбы без лука и моркови! Этот способ приготовления раскрывает естественный вкус минтая, подчеркивая его нежность и делая блюдо легким и полезным.

Лимонный сок и цедра придают рыбе яркую свежесть и легкую цитрусовую кислинку, которая оттеняет, а не перебивает ее вкус, а чеснок и прованские травы создают насыщенный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 500–600 г филе минтая, 1 лимон, 3–4 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сушеных прованских трав (или смесь сушеного укропа, петрушки), соль, черный перец. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Филе минтая промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на порционные куски и слегка посолите. Лимон тщательно вымойте, половину нарежьте тонкими кружочками, из второй половины выжмите сок. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, прованские травы, соль и перец — это будет маринад. Противень застелите пергаментом для запекания. Выложите куски рыбы, полейте маринадом. Сверху на рыбу положите по кружочку лимона. Запекайте в духовке 20–25 минут до легкой румяности и полной готовности рыбы.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из картошки и фарша в сливочной подливе.

