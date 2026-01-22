«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рискует потерять возможность играть заметную роль в деэскалации и урегулировании вопросов европейской безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании организации. По его словам, сперва нужно начать с анализа ошибок и их исправления.

Предлагаем начать честный разговор с анализом ошибок прошлого и поиском идей выправления ситуации. ОБСЕ еще может сыграть здесь свою роль, вернуться к своему изначальному предназначению. Для этого нужно срочно восстановить качество диалога, — рассказал он.

По слова Полянского, сначала необходимо прекратить превращать площадку ОБСЕ в трибуну для пропаганды, затем надо скорректировать повестку с учетом интересов всех стран-участников, а также вернуть безусловное соблюдение регламента и принципа консенсуса.

Ранее Полянский заявил, что ОБСЕ находится в точке экзистенциального кризиса, европейская система безопасности деградирует на глазах. По его мнению, европейский континент, а вместе с ним и весь мир движется к военной катастрофе.