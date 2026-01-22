Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой

Помните тот самый сочный пирог из школьной столовой, с хрустящей капустой внутри? Сейчас мы его приготовим за полчаса — просто, сытно!

Итак, как готовится заливной пирог с капустой на кефире? Первый шаг — мелко шинкуем четвертинку среднего кочана капусты, пассеруем ее на сковороде с рубленой луковицей на растительном масле до мягкости, солим, перчим.

Секрет идеального пирога с капустой — в его заливке. Взбейте 2 яйца со стаканом кефира до легкой пены, словно создаете облако. Аккуратно введите в эту воздушную смесь муку с разрыхлителем (300 граммов и 1 чайная ложка) — у вас получится нежное, струящееся тесто.

В смазанную форму отправьте ароматную тушеную капусту — это наше золото. Залейте ее подготовленным тестом, позволяя ему просочиться во все щели. Отправьте заливной пирог в духовку на встречу с жаром. Через 35–40 минут при температуре 180 градусов у вас будет все готово. Дайте ему немного отдохнуть, а затем нарежьте. Приятного аппетита!

