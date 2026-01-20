Атака США на Венесуэлу
Дерзко и сладко: картошка по-деревенски с горчицей и медом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовим картошку в деревенском дерзком стиле! Берем килограмм молодых клубней и режем каждый на четвертинки, но не до конца — словно раскрываем книгу, оставляя корешок. Получаются эдакие «вееры». Замачиваем их в ледяной ванне на 20 минут, затем промокаем насухо.

Далее по рецепту картошки по-деревенски готовим волшебный клей-глазурь: в миске смешиваем 3 столовые ложки растопленного сливочного масла, 2 столовые ложки зернистой горчицы, столовую ложку жидкого меда, соль и щедрую щепотку черного перца. Этой ароматной смесью тщательно обмазываем каждую картофельную «книжку».

Выкладываем картошку по-деревенски на противень и отправляем в духовку на 35–40 минут при 190 °C. За 5 минут до финиша устраиваем сырный фейерверк: посыпаем картофель смесью тертого пармезана и свежего рубленого укропа (на глаз). Советуем подавать с прохладным чесночным соусом (сметана + чеснок).

Ранее NEWS.ru писал, как сделать персики в аэрогриле.

рецепты
общество
картошка
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
