Не как у всех: готовим персики в аэрогриле — самый необычный рецепт

Превратим аэрогриль в кондитерскую! Берем 4 спелых персика, разрезаем пополам и вынимаем косточки — получаются готовые лодочки. В каждую половинку кладем по половинке чайной ложки душистого меда и щепотку теплой корицы.

Теперь в мисочке смешиваем 50 граммов растопленного сливочного масла, 50 граммов муки, 30 граммов сахарного песка и 30 граммов измельченного миндаля. Разминаем вилкой до состояния мокрого, рассыпчатого песка — именно им мы щедро посыпаем наши персиковые лодочки.

Устанавливаем в аэрогриле температуру 180 градусов и отправляем туда десерт на 12–15 минут. Ждем, пока сахарная крошка не превратится в золотистую карамельную броню, а персики не станут нежными, как шелк. Подаем теплыми, дополнив шариком ванильного мороженого!

