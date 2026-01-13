Блюдо на старый Новый год: салат с ананасом и курицей на скорую руку

Блюдо на старый Новый год: салат с ананасом и курицей на скорую руку

Блюдо на старый Новый год: салат с ананасом и курицей на скорую руку

Этот салат с ананасами и курицей — настоящий праздник в тарелке! Только представьте: нежное мясо сочетается с сочными кусочками ананаса, хрустящим перцем и яркими зернышками кукурузы. И кстати, это очень сочно! Быстро готовимся к старому Новому году вместе с NEWS.ru.

Возьмите 300 г копченой курицы, 200 г консервированных ананасов, 1 красный перец и 150 г консервированной кукурузы и смешайте. Курицу, перец и ананасы предварительно порежьте кубиками. Секрет салата с ананасом и курицей — в волшебной заправке: смешайте 3 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки йогурта, щепотку паприки и чеснока.

Хотите еще более интересный вкус? Добавьте 50 г поджаренных грецких орехов, которые придадут хруста. Салат с ананасом и курицей — просто, вкусно и без капли скуки.