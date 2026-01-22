«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности

Поисковики продолжают искать следы преступлений ВСУ в Курской области, найдено более 500 тел. Сколько нашли жертв, подробности, что известно?

Что известно о зверствах ВСУ в Курской области

Поисковики нашли уже несколько сотен тел россиян, погибших в результате вторжения ВСУ на территорию Курской области в 2024 году. Об этом сообщила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов.

В Курской области обнаружено большое количество массовых захоронений, извлечено более 500 тел.

«С 6 августа 2024 года было найдено 524 тела погибших в местах их массового захоронения», — сообщила Москалькова.

Она рассказала, что из 2173 пропавших мирных жителей удалось найти 1378 человек; еще 452 продолжают оставаться в розыске; сотни погибли.

В 2026 году в результате ударов ВСУ по мирным объектам были убиты 56 человек, отметила Москалькова.

«Звери, а не люди», — возмущаются россияне в соцсетях из-за преступлений ВСУ.

Что происходит с похищенными ВСУ жителями Курской области

Киев сознательно затягивает любой обмен пленными между Россией и Украиной; диалог идет очень тяжело, призналась Москалькова.

Так, до сих пор Киев удерживает 12 курян, которых вывезли на Украину во время вторжения, и не забирает своих гражданских.

«Из Сумской области было эвакуировано, буквально спасено нашими военнослужащими порядка 50 человек, которые перемещены были в Белгородскую область, потом в Орловскую область. <…> [На Украине] сегодня 12 человек продолжают удерживать в качестве заложников и не возвращают в нарушение Женевской конвенции домой. Причем сумских они тоже не хотят забирать», — рассказала Москалькова.

Она подчеркнула: в Киев передали обращения этих граждан Украины, они просят забрать их к близким.

«Нет, не интересны люди. Вот это, конечно, поражает», — призналась Москалькова.

Омбудсмен отметила, что украинцы в России обладают свободой передвижения. Те из них, у кого были документы, выехали из пунктов временного размещения. Совершенно противоположное отношение к курянам, которых удерживают в Сумах. Россия постоянно предлагает разные форматы обмена, но Украина затягивает принятие решения по данному вопросу.

Какие зверства происходят в плену у ВСУ

Москалькова рассказала о дикой истории, которая произошла с российским военнослужащим в украинском плену: ему вырезали сердце при неизвестных обстоятельствах.

В мае 2025 года в плен к ВСУ попали российские военнослужащие Игорь Прошутин и Евгений Сбоев. Украинская сторона подтвердила, что они в плену: 5 июня было опубликовано видео с пленными, где у них нет ранений.

В сентябре и октябре их тела передали в Россию при обмене. Причину смерти Киев не назвал. Судмедэкспертиза показала, что они истекли кровью в результате многочисленных осколочных ранений. Возможно, они были казнены взрывом гранаты.

«На теле Сбоева был обнаружен хирургический надрез с левой стороны в области сердца, указывающий на извлечение сердца», — сообщает Москалькова в своем докладе.

