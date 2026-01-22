Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 13:00

«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подросток, напавший на школу в Нижнекамске, мог устроить нападение из-за гибели подруги. Что известно о семикласснике, почему он взялся за нож и пытался устроить «Колумбайн» (международное движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ), что говорят его знакомые, как сработала охрана лицея?

Что известно об ученике, напавшем на школу в Нижнекамске

Утром 22 января ученик седьмого класса Данис напал на лицей № 37 в городе Нижнекамске (Татарстан). Он подорвал несколько петард в коридорах, после чего набросился на вахтершу (по другим данным — уборщицу) по имени Алсу и ранил ее в руку.

Мотивы его поступка пока неизвестны; одноклассники утверждают, что 13-летний мальчик был замкнутым, «любил всякие терроры» и «смотрел ужасные видео».

При этом, по данным Telegram-канала «112», учителя отзываются о семье ученика положительно. Родители подростка работают инженерами.

«Сам семиклассник — обычный подросток. Были небольшие вопросы к поведению, иногда мог дерзить учителям», — сообщили источники.

Источники «Осторожно, новости» утверждают, что парень был неконфликтным и в школе его не травили. Между тем, по данным Mash, мальчика травили в школе из-за лишнего веса, однако он «мог постоять за себя и отвечал тем же — обзывательствами и оскорблениями».

Перед нападением на лицей он нецензурно послал одноклассников в классном чате.

«112» пишет, что сейчас нападавший госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным следствия, мальчик пострадал, выстрелив из сигнального устройства. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем увлекался подросток, напавший на школу в Нижнекамске

Знакомые школьника рассказали Baza, что тихий полный подросток на самом деле с конца шестого класса увлекался темой оружия и террора. В августе 2025 года он заявил в школьном чате, что «хоть 1 сентября» может прийти в школу с огнестрельным оружием. Тогда этому сообщению никто не придал значения, никаких мер принято не было.

В соцсетях подростка множество отсылок на преступников, которые атаковали учебные или религиозные заведения в России и за рубежом.

«Осторожно, новости» пишут, что в январе 2026 года он сменил ник в Telegram на Sygaown — Stop Your Genocide Against Our White Nations («Прекратите ваш геноцид против наших белых наций»). Ту же аббревиатуру, которую использовал американский террорист Пейтон Гендрон в мае 2022 года, нанес на свой шлем Тимофей К. из Одинцово, который в декабре 2025 года убил ученика собственной школы родом из Таджикистана. На аватарку мальчик поместил фото Антона Лундина-Петтерссона, шведского убийцу, который в 2015 году напал на школу в Тролльхеттане по мотивам расовой ненависти. Таким образом, подросток живо интересовался явлением «Колумбайн».

«В прошлом году Данис использовал ник Peryn1488. Число — кодовый лозунг неонацистов. Были и другие намеки на теракты и скулшутинги: например, один из ников школьника „Денис Benelli“ отсылал к известному производителю оружия; из дробовика этой марки в 2012 году в столичной аптеке убил шесть человек стрелок Дмитрий Виноградов (СМИ называли его Русский Брейвик). В избранном в аккаунте Даниса в Telegram (аккаунт удален) находились стикеры с фото другого стрелка Ильназа Галявиева, [который в мае 2011 года расстрелял учеников гимназии в Казани]», — пишут «Осторожно, новости».

Депутат Госдумы Виталий Милонов после нападения заявил NEWS.ru, что нужно ограничить доступ детей к соцсетям.

«Некоторые паблики для неокрепших подростков создают некий ореол брутальности, мужественности, что они все непонятые и непринятые. У школьников создается ложное впечатление, что герои — это те, которые нападают на людей», — отметил Милонов.

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каков мотив нападения на школу в Нижнекамске, при чем тут погибшая девочка

Как выяснил SHOT, нападение на лицей могла спровоцировать гибель близкой подруги Даниса. На тактической разгрузке, в которую он был одет во время нападения, обнаружили надпись «Лиза 20.01.26». Были ли между ними любовные отношения, не уточняется.

20 января на улице Строителей в Нижнекамске с крыши жилого дома упала несовершеннолетняя девочка Лиза. От полученных травм она скончалась на месте. Ученики лицея рассказали, что школьница снимала «тиктоки» и была одной из немногих, кто общался с подростком.

«Смерть подруги стала для Даниса трагедией, и это могло подтолкнуть к нападению на школу. Школьники думают, что девочку могли столкнуть. На днях должны были состояться похороны», — отмечает Mash.

«112» обратил внимание, что сразу после нападения аккаунт Даниса в Telegram усыпали подарками с комментариями вроде: «Ты герой, твой поступок мы не забудем». Кто присылает подарки, не уточняется.

Как охранялся лицей в Нижнекамске, почему не было охранника

Как выяснил SHOT, в нижнекамском лицее, где было совершено нападение, не было рамок металлодетектора на входе.

Ученики рассказали, что вместо охранников дежурили пожилые женщины. Они не контролировали, кто и что проносит в здание. Более того, часто ученики вместо приветствия слышали в свой адрес хамство и оскорбления. При этом на обеспечение безопасности в 2025 году лицею выделили около 1,5 млн рублей. Тендер выиграло ЧОП «Империя».

СК РФ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

