В Госдуме призвали ограничить детей от соцсетей после случая в Нижнекамске Депутат Милонов призвал дать родителям право на запрет соцсетей для детей

Следует предоставить родителям возможность ограничивать доступ детей к социальным сетям после нападения ученика с ножом на лицей в Нижнекамске, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, интернет-сообщества могут оказывать деструктивное влияние на неокрепшую психику молодежи.

Корень вспышки нападений подростков в школах — это соцсети. Надо дать родителям возможность самим решать, может ли ребенок быть на таких платформах или нет. Некоторые паблики создают некий ореол брутальности и мужественности для неокрепших подростков, что они все непонятые и непринятые. У школьников создается ложное впечатление, что герои — это те, кто атакует людей. Поэтому, конечно, напавший в Нижнекамске, скорее всего, имел активное общение, какую-то свою позицию в социальных сетях. Вопрос, разрешали ли родители ему заводить соцсети или он втайне общался с маньяками и с инфлюенсерами, — прокомментировал Милонов.

Он указал, что подростки могут легко обойти методы родительского контроля. По мнению Милонова, необходимо ввести закон, требующий регистрации учетных записей и аккаунтов в соцсетях несовершеннолетних через аккаунт взрослого. Депутат пояснил, что это позволит компетентным органам видеть, разрешил ли родитель ребенку пользоваться социальными сетями.

Ранее появилась информация, что нижнекамский лицеист, напавший на уборщицу, обсуждал план атаки на школу в тематических чатах. Судя по его переписке, он готовился заранее: доставал нужную атрибутику и фотографировался с ней. Кроме того, он отправлял одноклассникам видео нападений на школы и высмеивал религиозные взгляды.