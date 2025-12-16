Сатанисты, неонацисты, педофилы: что известно о движении No Lives Matter

Нападение на школу в Одинцово готовилось заранее, сообщают источники. Какую символику нашли у нападавшего, что известно об идеологии, которой он придерживался, что такое No Lives Matter?

Что за символику нашли у напавшего на школу в Одинцово

15-летний ученик девятого класса, который устроил нападение с ножом на свою школу в подмосковном поселке Горки-2, готовился к нападению заранее. В чат своего класса он отправил «манифест» под названием «Мой гнев» на 11 страниц, в котором он «обвиняет в проблемах общества ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), евреев, левых, антифа, либералов, оппозицию и мусульман», пишет Telegram-канал Mash. Нападение он совершил в каске, которую исписал символикой, связанной с неонацистскими организациями.

Так, на опубликованных СМИ фотографиях его шлема нашли скандинавскую руну «одал». Этот символ активно использовался в нацистской Германии: был на эмблемах дивизий СС «Принц Евгений» и «Нидерланд», эзотерической нацистской организации «Аненербе» и главного управления СС по вопросам расы и поселения. Схожий символ («крылатая одал») сейчас используется неонацистскими организациями по всему миру, в том числе движением национал-социалистов в США (международное движение National Socialism/White Power признано террористическим и запрещено в России), которым он заменил свастику.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, школьник публиковал свои фотографии в бронежилете с шевроном в виде восьмиконечной свастики. На кадры также попал шлем подростка: на него был нанесен антисемитский лозунг; SYGAOWN («Прекратите геноцид белых народов»), ее использовал террорист Пейтон Гендрон, который транслировал в прямом эфире нападение на супермаркет Tops в Нью-Йорке в мае 2022 года; «за Батаклан» (нападение на театр «Батаклан» в ноябре 2015 года в Париже совершили террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; признано террористическим и запрещено в РФ); а также «13/52» (цифровой код, который используют неонацисты в США; означает, что якобы «афроамериканцев в США всего 13%, но они совершают 52% убийств»).

Кроме того, он написал на шлеме полную цитату («Мне пришлось это сделать…») из заявлений в суде американского неонациста Дилана Руфа, который в июне 2015 года расстрелял афроамериканскую церковь в Чарльстоне, убив девять человек.

В Сети предполагают, что напавший на школу в Горках-2 мог исповедовать неонацистскую идеологию. Его единственной жертвой стал ученик четвертого класса, есть версия, что девятиклассник убил ребенка по национальному признаку.

Что такое No Lives Matter, как связано с сатанизмом, неонацистами и «Колумбайном»

СМИ и пользователи Сети обратили внимание на надпись No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»), в которой напавший на школу сделал селфи на фоне убитого ребенка. Шеврон с той же надписью был замечен на его бронежилете.

Следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области продолжают работу на месте происшествия в Успенской школе в поселке Горки-2 Фото: t.me/sledcom_press*

Этот слоган был образован по аналогии с американским Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Американские СМИ и правоохранительные органы определяют No Lives Matter как сетевую деструктивную группировку, связанную с неонацистами, педофилами, сатанистами («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ) и движением «колумбайнеров» (международное движение «Колумбайн» признано экстремистским и запрещено в РФ).

При этом корреспондент NEWS ru выяснил, что футболки и шевроны No Lives Matter свободно продаются на российских маркетплейсах.

«Глобальный проект против ненависти и экстремизма» (GPAHE) пишет, что No Lives Matter (NLM) вышла из онлайн-сети каналов и чатов, известной как Com («Сообщество»). Они посвящены различного рода преступной деятельности, в том числе хакингу, неонацизму, педофилии, шантажу, порнографии, секс-вымогательствам, а также обмену фото и видео с такими материалами.

В СМИ освещалась деятельность таких группировок «Сообщества», как сатанисты-педофилы «764», Satanic Front, Sadistic Maniacs Front, Murder Maniacs Front, а также оккультной группировкой «Орден Девяти Ангелов» и т. п. NLM распространяла материалы, посвященные организации убийства, выбору жертв, созданию взрывчатки и оружия, вербовке новых сторонников, а также методам ухода от правосудия. От своих членов NLM требовала обязательного активного участия; кроме того, для вступления в группу требовалось нанести себе самоповреждения и подтвердить это фото и видео. «Институт стратегического диалога» (ISD) связывает NLM по крайней мере с девятью нападениями на школы.

28 октября 2025 года в Нидерландах перед судом предстал предполагаемый основатель NLM, обозначенный СМИ как Джастин Б. Его адвокат заявил, что Джастин с детства страдал от проблем с психикой, и признал, что он стал «де-факто лидером No Lives Matter». Сейчас он содержится в голландской тюрьме максимальной безопасности Нью-Воссфельд в городе Вугт. По данным западных ресурсов, группировка NLM продолжает деятельность в отсутствие лидера.

