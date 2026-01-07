Рубио раскрыл планы США на Гренландию Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию

У США нет планов по вторжению в Гренландию, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Radio France после разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, сценарий, подобный нападению на Венесуэлу, исключен.

Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем. Он подтвердил, что это не тот подход, которого придерживаются Соединенные Штаты, — сказал Барро.

Ранее Рубио заверил американских законодателей, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает покупку Гренландии как приоритет, а не военное вторжение. По словам политика, звучащие из Белого дома угрозы не означают неизбежной силовой операции.

До этого стало известно, что Дания усилит военное присутствие в Гренландии. Как заявил глава Министерства обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, параллельно с этим будет активизировано участие в учениях Североатлантического альянса. Он напомнил, что Дания, включая Гренландию, является членом НАТО.