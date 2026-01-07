Два региона России окажутся под мощным ударом стихии МЧС сообщило о приходе мощного циклона на Сахалин и Курилы

Сильный ветер и метель обрушатся на Сахалин и Курильские острова в четверг, 8 января, из-за нового циклона, сообщили в региональном главке МЧС России. Ведомство направило экстренные предупреждения и рекомендации по действиям в администрации муниципалитетов, а силы для ликвидации последствий приведены в готовность.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу Москву ожидает интенсивный снегопад. По его словам, причиной станет мощный балканский циклон, который также затронет иные регионы Центральной России, особенно южные районы Центрального федерального округа. Синоптик предупредил о вероятности образования снежных заносов высотой до 50 сантиметров в отдельных районах столицы.

Кроме того, Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с интенсивными снежными осадками и риском образования заносов на автодорогах. Данный режим будет сохраняться до конца суток 9 января.