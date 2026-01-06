На Москву надвигается «снежный армагеддон»

В пятницу Москву ожидает сильный снегопад, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, на столицу и другие регионы Центральной России, особенно на юг Центрального федерального округа, надвигается мощнейший балканский циклон. Тишковец предупредил, что из-за снегопада в некоторых районах Москвы могут образоваться сугробы высотой до полуметра.

Жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон. Дело в том, что с юго-запада на нас надвигается мощнейший балканский циклон, который обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы, а по югу Подмосковья и югу Центрального федерального округа ожидается до порядка 30 миллиметров осадков, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в конце недели в Москве ожидается похолодание. По словам Тишковца, к выходным ударят морозы до -22, а местами до -25 градусов. В пятницу, 9 января, температура воздуха днем составит около -5 градусов, а ночью опустится до -9 градусов.