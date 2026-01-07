В России подсказали Макрону, где попробовать «тысячи солдат» вместо Украины Сенатор Клишас предложил Макрону направить войска на защиту Гренландии

Франции следовало бы направить войска на защиту Гренландии, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на слова президента республики Эммануэля Макрона о возможной отправке армии на Украину.

Лучше бы направили в Гренландии, — отметил Клишас.

Ранее Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Французский президент также сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. Он отметил, что такие войска необходимы Киеву в будущем для безопасности.

Кроме того, Макром объявил о возможном возобновлении диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в ближайшие недели. Глава республики выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.