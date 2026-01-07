Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 12:57

В России подсказали Макрону, где попробовать «тысячи солдат» вместо Украины

Сенатор Клишас предложил Макрону направить войска на защиту Гренландии

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Франции следовало бы направить войска на защиту Гренландии, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на слова президента республики Эммануэля Макрона о возможной отправке армии на Украину.

Лучше бы направили в Гренландии, — отметил Клишас.

Ранее Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Французский президент также сообщил, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. Он отметил, что такие войска необходимы Киеву в будущем для безопасности.

Кроме того, Макром объявил о возможном возобновлении диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в ближайшие недели. Глава республики выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с российским руководством.

